الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي: روسيا مستفيدة من الحرب التجارية بين أميركا والصين


أكد كبير الاقتصاديين ومدير شؤون الاستثمار في مصرف "ساكسو بنك" الدنماركي ستين جاكوبسن، إن روسيا تستفيد على الصعيدين السياسي والاقتصادي من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وقال جاكوبسن في لقاء مع الصحفيين، إن "الوضع الاقتصادي في روسيا يتحسن بشكل كبير. إنها واحدة من الدول القليلة في العالم التي تستفيد من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. سواء من الناحية الاستراتيجية أو السياسية أو الاقتصادية".

وأضاف: "نلاحظ أيضاً أن المزيد والمزيد من الدول تقترب من موسكو بشكل مباشر أو غير مباشر لكي تتمكن من دخول الصين، واليوم، أصبحت العلاقات بين الصين وروسيا أقوى من أي وقت مضى".

من جانبهم، أشار خبراء وكالة التصنيف الائتماني التحليلي (ACRA)، إلى أن عواقب الحرب التجارية بين أمريكا والصين، تهدد بحدوث ركود في بعض البلدان المتقدمة في 2019-2020. وهذا بدوره لن يسمح بزيادة الطلب على سلع التصدير الروسية التقليدية، ولن يسمح بزيادة أسعار المواد الخام الروسية. ولكن روسيا، تستخدم آليات تثبيت قاعدة الميزانية والتدخلات ذات الصلة بالعملات، للتخلص من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط.

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