استئناف المحادثات التجارية الاميركية الصينية

قال المستشار التجاري في البيت الأبيض بيتر نافارو الثلاثاء أن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير في اتجاه ايجابي عقب لقاء الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبنغ في اوساكا باليابان.

إلا أن نافارو قال إن شركة هواوي، عملاق الاتصالات الصيني. لا تزال تخضع للحظر على مشاركتها في تطوير شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة رغم تغيير طفيف في واشنطن موقفها تجاهها.

وتابع لقد عدنا إلى الحوار، وأصبحنا نتحدث هاتفيا، ويرجح أن تكون هناك زيارات، كل شيء جيد”. وأضاف “من وجهة نظر المستثمرين هذا كل ما يجب أن تعرفوه عادت المحادثات إلى مسارها لاستئناف العمل الذي تم القيام به حتى الآن”.

ويقود وفد التجارة الأميركي ممثل التجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.