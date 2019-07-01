الصفحة الاقتصادية

رئيس الوزراء يهاتف وزير النفط لمتابعة مجريات مؤتمر اوبك


أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع وزير النفط ثامر الغضبان لمتابعة مجريات مؤتمر أوبك.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان ان "رئيس الوزراء اجرى اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزيرالنفط ثامر الغضبان لمتابعة مجريات مؤتمر اوبك للنفط".

وأكد عبد المهدي خلال الاتصال، على "أهمية وصول اعضاء المنظمة الى اتفاق يحفظ استقرار الاسعار في الاشهر التسعة المقبلة، وكذلك اهمية التعاون مع دول من خارج اوبك ك‍روسيا لتحقيق هذا الهدف".

من جانبه، شدد وزير النفط على ان المباحثات تجري بشكل جيد، وان هنالك قرارا قويا لدى الاعضاء بالإيفاء بالتزاماتهم.

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