العراق وكوريا الجنوبية يتوصلان إلى اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن توصلها إلى اتفاق مع العراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء نقلاً عن وزارة المالية الكورية الجنوبية، أن "كوريا الجنوبية عقدت مع العراق الدورة الثانية من المفاوضات لإبرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في عمان واتفق البلدان على البنود، ووقعا بالأحرف الأولى على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي".

وذكرت الوزارة أنها "تتطلع إلى تقليل الأعباء الضريبية لشركات كورية جنوبية ستوسع أعمالها إلى العراق بفضل التوقيع على هذه الاتفاقية بين البلدين".

ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية في حيز التنفيذ بعد التوقيع الرسمي، والتصديقات البرلمانية في كلا البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يزداد فيه عدد الشركات الكورية الجنوبية العاملة في العراق من خلال مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى هناك.