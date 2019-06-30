الصفحة الاقتصادية

وزير النفط يرجح تمديد قرار خفض الانتاج لـ 9 اشهر


رجح وزير النفط ثامنر الغضبان، الاحد، تمديد قرار خفض الانتاج لـ تسهة اشهر، مؤكدا أن موقف العراق ايجابي ويتعامل بواقعية مع تحديات السوق النفطية ويدعم كل التوجهات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وقال الغضبان اثناء مغادرته الى فينا لحضور الاجتماع الوزاري العشرين للمنتجين في منظمة (اوبك) والمتحالفين معها، إن "اتجاه الدول المنتجة الرئيسية يؤشر الى اتخاذ قرار بتمديد اتفاق خفض الانتاج من (6- 9) اشهر".

وأضاف الغضبان، أن "التحديات الخاصة بتخمة المعروض النفطي في الاسواق العالمية مازالت حاضرة ويتطلب اتخاذ قرار يعيد التوازن الى السوق النفطية، ويدعم أسعار النفط، وبالتالي فان قرار تمديد اتفاق خفض الانتاج يؤدي الى التخفيف من الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها السوق النفطية".

وتابع، أن "الاجتماع الوزاري يتضمن الاستماع الى تقارير اللجان المختصة بخصوص السوق النفطية ، ومناقشتها من قبل الأعضاء وصولا الى اتفاق يسهم في استقرار السوق النفطية العالمية ودعم الاسعار"، مشددا على "وجود التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين ويبدو ان معالجة المشاكل والصعوبات يتطلب بعض الوقت، وان يكون التعامل مع التحديات من قبل المعنيين بواقعية وحلم وصبر كبير".

واشار الغضبان الى أن "موقف العراق ايجابي ويتعامل بواقعية مع تحديات السوق النفطية ويدعم كل التوجهات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب".

الى ذلك، اشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد الى أن "الاجتماع يستمر ليومي( -2) تموز المقبل، وسيناقش اوضاع السوق النفطية العالمية واتخاذ القرار المناسب لتحقيق مزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية ودعم الاسعار التي تشهد اهتزازا وإرباكات كبيرا نتيجة المعروض النفطي والاسباب الجيو سياسية".

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