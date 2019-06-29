الصفحة الاقتصادية

سومو: الشركات الهندية الاكثر شراء للنفط العراقي لشهر آيار


أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الاحد، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر آيار الماضي.

وذكرت سومو في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي ان "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى بشراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل40 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر آيار الماضي".

وأضافت سومو، أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 7 شركات، تليها الشركات الامريكية وبواقع 4 شركات"، مبينة أن "البقية توزعت على شركات بريطانية وكوريا الجنوبية وإيطالية وتركية وماليزية وإسبانية وروسية ويونانية ويابانية وتايوانية وبرتغالية".

وأشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا "، مشيرة الى أن "ابرز الشركات العالمية التي تشتري النفط العراقي هي شركة ايني الايطالية وشركة بي بي البريطانية وشركة جاينة اويل الصينية وشركة اوكسون موبيل الامريكية وشركة كاز بروم الروسية".

 

وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019 والتي اعتمدت على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.

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