المبعوث الصيني في محادثات فيينا: نرفض سياسة واشنطن بشأن تصفير صادرات النفط الإيراني

عبّر المبعوث الصيني في محادثات فيينا، الجمعة، عن رفضه سياسة أميركا بشأن تصفير صادرات النفط الإيراني.

ونقلت "سكاي نيوز" عن المبعوث تأكيده على "أهمية ضمان أمن الطاقة"، معبراً عن رفضه الفرض الأحادي للعقوبات على إيران".

وأضاف "نرفض أيضاً سياسة واشنطن بشأن تصفير صادرات النفط الإيراني".

وكانت إيران قد أفادت في وقت سباق من، اليوم الجمعة، بإن الاجتماع الذي يعقد في فيينا يوم الجمعة بين الأطراف الباقية في الاتفاق النووي هو ”آخر فرصة“ لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة في العام الماضي، محذرة من أنها لن تقبل أي حلول ”ظاهرية“ فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.