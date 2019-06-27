البنك المركزي يسحب اجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات

اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن سحب اجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لمخالفتها التعليمات.

وقال البنك في بيان انه "بالنظر لمخالفة شركة الحضر للتوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لاحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تقرر سحب اجازة تاسيس الشركة".

واضاف البنك انه "تقرر سحب اجازة الشركة ومصادرة خطاب الضمان الصادر من من مصرف نور العراق الاسلامي بمبلغ 50 مليون دينار لصالح هذا البنك "، مطالبا "وزارة التجارة الغاء شهادة التاسيس الممنوحة لها من قبلكم" اضافة الى شطب اسم الشركة من سجلاتكم وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدق".