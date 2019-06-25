انخفاض مبيعات البنك المركزي في ايار لتقارب 4 مليارات دولار

كشف الجهاز المركزي للاحصاء، الثلاثاء، ان مبيعات البنك المركزي انخفضت خلال المزاد الذي يجريه يوميا لتقارب 4 مليارات دولار خلال شهر ايار.

وقال المركزي في احصائية رسمية إن "مبيعات البنك المركزي العراقي لشهر ايار في المزاد الذي يجريه يوميا بلغت 3 مليارات و896 مليون و480 الف و202 دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه الذي تجاوزت المبيعات فيه 4 مليارات دولار"، مبينا ان "معدل سعر صرف السوق بلغ 1200 دينار للدولار الواحد".

واضاف ان "مجموع البيع النقدي لشهر ايار بلغ 444 مليون و360 الف دولار، فيما بلغت مجموع التحويل الخارجي من الحوالات والاعتمادات 3 مليارات و452 مليون و120 الف و202 دولار".

يذكر ان البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.