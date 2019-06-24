الطاقة النيابية تتهم كردستان بالسرقة والتلاعب بعدادات تصدير النفط

اتهمت لجنة الطاقة النيابية، الاثنين، إقليم كردستان بالتلاعب في العدادات النفطية وعدم اعتماد الشفافية في الصادرات النفطية، مبينة ان كردستان تمنع اي وفد حكومي او برلماني من بغداد بالاطلاع على عدادات التصدير في الإقليم.

وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في حديث صحفي إن “صادرات الإقليم المثبتة في الموازنة هي 400 الف برميل منها 250 الف كواردات تسلم لشركة سومو”.

وأضافت ان “الإقليم لم يسلم لغاية الآن واردات برميل نفط واحد باعتراف حكومة الإقليم”، مشيرة إلى ان “وزير المالية حوّل رواتب ومخصصات البيشمركة مما يعد مخالفة لقوانين الموازنة”.

وأوضحت ان “وزير المالية لم يعط جوابا واضحا للبرلمان عنده سؤاله عن سبب صرف الأموال”، لافتة الى ان “المعلومات التي وصلت للجنة تفيد بان صادرات الإقليم تجاوزت الـ 600 الف برميل يوميا فضلا عن وجود تلاعب بعدادات النفط التي يعتمدها الاقليم”.

وتابعت ان “هناك أوامر رسمية صادرة من كردستان تمنع اي وفد حكومي او برلماني من بغداد الاطلاع على عدادات النفط بإقليم كردستان”