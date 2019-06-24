الصفحة الاقتصادية

بعد زيارة أمير قطر لباكستان.. الدوحة تعلن ضخ 3 مليارات دولار باستثمارات مباشرة وودائع


أعلنت الحكومة القطرية، الاثنين، ضخ 3 مليارات دولار على شكل "ودائع واستثمارات مباشرة" في باكستان، وذلك بعد أيام قليلة على زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لإسلام أباد.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حيث قال إنه وبهذا الإعلان يرتفع "حجم الشراكة الاقتصادية القطرية – الباكستانية إلى تسعة مليارات دولار، وبهذه المناسبة فإن دولة قطر تؤكد على تطلعها لمزيد من التطور في العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية وغيرها".

وأضاف: "الدعم القطري يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما يعبّر عن ثقة دولة قطر في قوة ومتانة اقتصاد جمهورية باكستان الإسلامية، ورؤية وحسن إدارة الحكومة الحالية برئاسة دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء".

وجاءت هذه الاستثمارات الجديدة في الوقت الذي تمر فيه باكستان بظروف اقتصادية صعبة وأوضاع مالية ضعيفة، دفعتها للتقدم بطلب قرض من صندوق النقد الدولي.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية قدمت لباكستان العام الماضي قرضاً بلغت قيمته 3 مليارات دولار وقرضاً إضافياً آخراً بقيمة 3 مليارات دولار كدفعة مؤجلة لواردات النفط، فضلاً عن إعلان المملكة في وقت سابق من هذا العام عن توقيع اتفاقيات بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار، أعلن عنها خلال زيارة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان لإسلام أباد، في مطلع العام الجاري.

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