الصفحة الاقتصادية

كردستان توضح بشأن منع استيراد البيض من إيران وتركيا.. تسلمنا القرار من بغداد


أكدت وزارة التجارة في إقليم كردستان، اليوم السبت، أن إيقافها استيراد البيض ومواد أخرى جاء تنفيذا لقرار صادر عن الحكومة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة فتحي المدرس، في تصريح صحفي إن "وزارته طبقت قرار الحكومة الاتحادية بايقاف استيراد البيض ومواد أخرى من إيران وتركيا بهدف تشجيع المنتوج المحلي".

وأضاف المدرس، أن "القرار ليس له علاقة بالأوضاع السياسية أو العقوبات الاقتصادية على إيران، وجاء لخدمة المنتج المحلي"، مؤكدا "وجود خطة من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق".

وشهدت أسواق إقليم كردستان ارتفاع ملحوظا في أسعار البيض والمواد الأخرى بعد أن أصدرت حكومة الإقليم قرارا بمنع استيرادها.

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