النفط يقفز بعد تصريحات ترامب عن "الخطأ الجسيم" الإيراني

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بنحو 5% بعدما هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بسبب إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، وقال، "إنها ارتكبت خطأ جسيما"
وتم تداول المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 17:27 بتوقيت موسكو، عند 56.37 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 4.85% عن مستوى الإغلاق السابق.
فيما جرى تداول عقود "برنت" العالمي عند 64.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 3.69% عن التسوية السابقة.
وجاء الارتفاع بعدما قال ترامب عبر صفحته في "تويتر"، إن "إيران ارتكبت خطأ جسيما"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة.
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