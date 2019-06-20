"المصرف العراقي للتجارة" يوقع مذكرة تفاهم مع الشركة الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج

وقع "المصرف العراقي للتجارة"، الخميس، مذكرة تفاهم مع الشركة الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج " ESDS"، مبيناً أن المذكرة ستعمل على تطوير حلول تكنولوجيا مالية "مبتكرة" وتوفير منصة سحابية لتخزين البيانات والمعلومات "للمرة الأولى" في مجال الخدمات المالية في العراق.

وقال المصرف في بيان ، إن "شركة (ألبن أسّيت أدفايزرز) تلعب دور المستشار المالي الوحيد بين الشركتين، والتي تهدف إلى إقامة علاقة استراتيجية طويلة الأمد في مجال إنشاء وإدارة مركز للبيانات وتوفير الحلول استيعاب وتخزين المعلومات عن طريق تكنولوجيا (الكلاود) لاستضافة المعلومات الافتراضية، واستعادة القدرة على استمرار الأعمال المصرفية بعد الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى تصميم حلول مالية رقمية وغيرها من خدمات تكنولوجيا المعلومات في العراق".

وأضاف البيان، أنه "وفقاً لمذكرة التفاهم، سوف يقوم المصرف العراقي للتجارة باستثمار استراتيجي في شركة ESDS الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج من خلال الاستحواذ على أسهم جديدة في الشركة، وسوف تقوم الشركة الهندية بدورها بالاستثمار في أسهم جديدة في شركة نوافذ المعلومات للدفع الالكتروني المالي وخدمات تكنولوجيا المعلومات (IWEPIT)، والتي أسسها المصرف العراقي للتجارة في العراق لإنشاء مركز بيانات متخصص وتوفير خدمات تكنولوجيا مالية تلبي متطلبات البنك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى في العراق وغيرها من الأسواق المالية المجاورة".