عبد المهدي يأمل بنجاح منتدى الاعمال العراقي التركي الذي يعقد في بغداد

أعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، عن أمله بنجاح منتدى الأعمال العراقي التركي المنعقد في بغداد، فيما أشارت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إلى سعي بلادها لزيادة التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري مع العراق.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ، إن الأخير استقبل "وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، والوفد المرافق لها الذي يضم عدداً من النواب ورئيسي اتحادي المصدّرين والمقاولين، والسفير التركي في بغداد".

وأكد عبد المهدي، وفقاً للبيان، "اعتزازه بالعلاقات التي تربط البلدين والرغبة المشتركة بتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والمجالات كافة التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين وتزيد فرص العمل والاستثمارات"، معرباً عن أمله بـ"النجاح لمنتدى الأعمال العراقي التركي الذي يعقد في بغداد".

من جانبها، أشارت بكجان إلى "سعي بلادها لزيادة التعاون مع العراق ورفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتوفرة لدى البلدين، والمساهمة من خلال منتدى الأعمال في تشجيع الشركات ورجال الأعمال على الاستثمار وإيجاد فرص العمل وتعزيز التعاون التجاري".