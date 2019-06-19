الكويت تعلن عن قرب عقد اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق

اعلن وزير النفط والكهرباء الكويتي خالد الفاضل، الاربعاء، ان بلاده بصدد توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق.

وقال الفاضل في تصريحات صحافية عقب مباحثات مع الجانب العراقي على هامش زيارة امير الكويت الى بغداد إن "وزارة النفط ستوقع اتفاقية مشتركة مع الجانب العراقي بعد اتمام شركة نفط الكويت دراسة الإنتاج النفطي في الحقول المشتركة بشمالي الكويت".

واضاف الفاضل انه "اجرى مباحثات ثنائية مع الجانب العراقي تتعلق بموضوعات خاصة وثنائية في قطاعي النفط والكهرباء".

وبشأن قطاع الكهرباء، أكد الفاضل ان "ثمة خطوات جادة لربط العراق بشبكة الربط الكهربائي الخليجية"، مشيرا الى "اهمية عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين الكويتي والعراقي في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والتي توجت بزيارة امير البلاد للعراق".

وكان امير الكويت قد وصل في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، واستقبله رئيس الجمهورية برهم صالح.