الصفحة الاقتصادية

النفط: استخدام وقود الغاز السائل بدلاً من النفط الأسود لتشغيل معامل الطابوق


شددت وزارة النفط، الثلاثاء، على ضرورة استخدام وقود الغاز السائل بدلاً من النفط الأسود لتشغيل معامل الطابوق.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان خلال استقباله عدداً من أصحاب معامل الطابوق، بحسب بيان لوزارة النفط إن "القطاعين العام والخاص هما ذراعا الدولة العراقية لتطوير الصناعة وتنميتها وفق المواصفات والتقنيات الحديثة"،

مشيراً إلى أن "الوزارة تقدم دعمها لأصحاب معامل الطابوق من خلال توفير الوقود اللازم من أجل إدامة الانتاج الوطني وتوفير المواد الأولية لقطاع البناء والاعمار، فضلاً عن فرص العمل التي توفرها هذه المعامل".

وأكد الغضبان على ضرورة "الحفاظ على البيئة الصحية للعمل وللمناطق السكنية المحيطة بالمعامل"، مشدداً على ضرورة "استخدام وقود الغاز السائل بدلاً من النفط الاسود لتشغيل المعامل لتقليل التلوث البيئي ومواكبة التطور الصناعي، ولأهمية ذلك في زيادة الانتاج وتحسين نوعيته".

يذكر أن العديد من أصحاب معامل الطابوق والعاملين فيها يشكون من قطع حصصهم النفطية، وغالباً ما يطالبون بتحسين أوضاعهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط: استخدام وقود الغاز السائل بدلاً من النفط الأسود لتشغيل معامل الطابوق
سلم رواتب جديد للموظفين يلوح في الافق
أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط توترات الشرق الأوسط
الغارديان تحذر من "صدمة نفطية" في العالم
واشنطن تمدد إعفاء العراق لاستيراد الكهرباء والغاز من ايران
أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية اليوم
محافظ البنك المركزي الايراني : البنك المركزي مسيطر على سوق العملة الصعبة
مئات الشركات الأمريكية تطالب ترامب بتسوية الخلافات التجارية مع الصين
النفط: حادثة بحر عُمان لم تؤثر على صادرات العراق
وزارة النفط تنفي رفع الدعم عن أسعار الوقود
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
ضياء عبد الرضا طاهر : الى سماحة السيد علي السستاني دام ظلك.. أقدم أليك التهنئه بولادة حشدنا الشعبي العراقي هذا الحشد الذي ...
الموضوع :
في ذكرى الفتوى الخالدة ولد العراق حشدا باراً
هاني الياسري : السلام عليكم فقط للزياده المعلومات ان بهجت الكردي هو فلسطين وليس عراقي هو وكثير من الفلسطينين الذين ...
الموضوع :
وثائق دامغة تدين ادعياء الوطنية -3- حينما جندت هيئة علماء الارهاب المرتزقة بهجت الكردي وعبيرمناجد واخرين كابواق ارهابية
Athrae Saleh : السلا عليكم اني خريجة سادس علمي معدل كربلاء غربوني اهلي واني صغيرة للنروج وكان حلم حياتي كلية ...
الموضوع :
الاعلان عن افتتاح موقع كلية الامام الحسين الجامعة في محافظة كربلاء المقدسة
احمد رياض محمد : ابن خالي امي سجين سياسي في زمن النظام البائد مسجون سنة كاملة و تحت تاثير السجن والظلم ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
احمد المياحي : السلام عليكم اساتذنا العزيز أرفع اليكم شكوى من منطقة الاعظميه محله ٣١٤ زقاق ٥٠ دار ٣١ حول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
المهندس عصام سليمان قنطار : السلام عليك يا أمير البلاغة ...
الموضوع :
في النجف: محاكاة أقدم نسخة لنهج البلاغة بـالشرق الأوسط
سجاد جاسم محمد باقر : اجازه قياده جديده ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك