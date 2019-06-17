أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط توترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو بأن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الملاحة الآمنة في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوتر بعد الهجمات على الناقلات الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود برنت الآجلة 22 سنتًا أو بـ 0.4٪ إلى 62.23 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، أو بـ 0.3٪ ، عند 52.64 دولارًا للبرميل.

هذا وقفزت الأسعار بـ 4.5٪ يوم الخميس بعد الهجمات على ناقلتين نفطيتين قرب إيران ومضيق هرمز.