الصفحة الاقتصادية

مئات الشركات الأمريكية تطالب ترامب بتسوية الخلافات التجارية مع الصين


طالبت أكثر من 600 شركة أمريكية في رسالة وجهت الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسوية الخلافات حول التجارة مع الصين.

وأعربت الشركات عن قلقها إزاء تصعيد حروب الرسوم، مشيرة إلى أنها هي من سيتحمل الأعباء الضريبية جراء فرض الرسوم، وليس الصين.

ومن بين الشركات التي وقعت على الرسالة عدد من الشركات العملاقة مثل Walmart Inc وTarget Corp وغيرهما.

وهذه الرسالة هي جزء من حملة مناهضة للرسوم التجارية التي تعتزم إدارة ترامب فرضها على الصين وغيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، أيدتها أكثر من 150 مجموعة تجارية تعمل في قطاعات الزراعة والصناعات والتقنيات وتجارة التجزئة.

ويأتي ذلك قبيل قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، التي من المزمع أن تعقد يومي 28 و29 حزيران الجاري، وقد يجتمع خلالها ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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مئات الشركات الأمريكية تطالب ترامب بتسوية الخلافات التجارية مع الصين
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