النفط: حادثة بحر عُمان لم تؤثر على صادرات العراق

أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، الخميس، أن حادثة بحر عُمان لم تؤثر على صادرات النفط العراقية.

وقال جهاد بحسب روسيا اليوم، إن "هكذا حوادث تمثل مبعث قلق للمنتجين والمستهلكين وللأسواق النفطية العالمية عموماً، ونأمل عدم تأثير ما حدث على استمرار تدفق النفط من المنطقة إلى الأسواق العالمية".

وأضاف أن "جميع المنتجين ومنهم العراق يحرصون على استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن المطلوب".

وأشار جهاد إلى أن "حادثة بحر عُمان لم تؤثر على الإمدادات والصادرات النفطية العراقية إلى الأسواق العالمية".