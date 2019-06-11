العراق.. رفع سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في هذا الموعد

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في تموز.

وقال المصدر، ان "العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في تموز بمقدار 50 سنتا إلى 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق".

وأضاف ان "سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند خصم 70 سنتا للبرميل من متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة بارتفاع سبعين سنتا عن الشهر السابق