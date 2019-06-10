الصفحة الاقتصادية

النفط يرتفع إثر تراجع الدولار


سجلت أسعار النفط ارتفاعا في آسيا، الاثنين، بعد إعلان السعودية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وحوالى الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، سجل سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم ، ارتفاعاً قدره 33 سنتاً ليبلغ سعره 54.32 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليمأغسطس، فقد ارتفع 32 سنتاً إلى 63.61 دولاراً. 

وستعقد أوبك وشركاؤها وخصوصاً روسيا، في الأسابيع المقبلة اجتماعاً في فيينا للبت في تمديد أو عدم تمديد اتفاق الحد من الإنتاج.

وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد لقاء مع نظيره الروسي الكسندر نوفاك الأسبوع الماضي أنه متأكد من أن الاتفاق سيتم تمديده.

وقال ألفونسو ايسبارزا المحلل في مجموعة "أواندا" إن "أسعار النفط ارتفعت بسبب تراجع سعر الدولار ومعلومات عن التزام من السعودية وروسيا بتمديد خفض الإنتاج" بين أوبك وشركائها، الكارتل الذي بات يعرف باسم "اوبك+"."

وأضاف أن "قرار المجموعة امتصاص الفائض من العرض في الأسواق لتثبيت الأسعار كان مجدياً أيضاً".

وأشار أيسبارزا أيضاً إلى وجود "عوامل خارجية" ما زالت قائمة وتواصل الدفع باتجاه خفض الأسعار مثل زيادة الإنتاج الأميركي والقلق من الحرب التجارية.

وكانت الولايات المتحدة والمكسيك توصلتا في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق حول الهجرة الجمعة في واشنطن بعد مفاوضات شاقة استمرت أياما، ما أزال التهديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات المكسيكية، وهو أمر كان سيلحق ضررا باقتصادي البلدين، لكن الخلافات التجارية بين بكين وواشنطن ما زالت قائمة.

وقال إيسبارزا إن "شهر يونيو حاسم لأسعار الخام لأن أوبك+ ستجتمع في نهاية الشهر وستعقد مجموعة العشرين قمة في اليابان بعدها بأيام".

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