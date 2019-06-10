الصفحة الاقتصادية

رغم الحرب التجارية.. الصين تحقق "مفاجأة"


استأنفت صادرات الصين ارتفاعها في مايو بعد توقف في أبريل في أجواء تصاعد حربها التجارية مع الولايات المتحدة، حسب أرقام نشرتها الإثنين الجمارك الصينية.

وأشارت الأرقام إلى أن مبيعات الصين في الخارج ارتفعت بنسبة 1.1 بالمئة الشهر الماضي على مدى عام، بعد تراجع بلغ 2.7 بالمئة في أبريل.

والارتفاع الجديد أكبر بكثير من ناقص 3.9 بالمئة توقعها خبراء استطلعت وكالة بلومبرغ للأخبار المالية آراءهم.

وفي الفترة نفسها، تراجعت الواردات (-8.5 بالمئة) مقابل زيادة نسبتها 4 بالمئة في الشهر السابق، حسبما أعلنت الإدارة العامة للجمارك.

والنتيجة هي أن الفائض التجاري لثاني اقتصاد في العالم سجل ارتفاعا كبيرا في مايو عن الشهر الذي سبقه. وقد بلغ 41.65 مليار دولار مقابل 13.8 مليار دولار في ابريل.

وتأتي هذه الأرقام بينما يتصاعد الخلاف التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وفرضت الصين في الأول من يونيو رسوماً جمركية إضافية جديدة على أكثر من 5 آلاف سلعة أميركية تبلغ قيمتها السنوية 60 مليار دولار، رداً على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية عقابية على بكين في مايو.

وطالت الرسوم الجديدة التي فرضتها بكين مستحضرات التجميل ومعدات مطبخ والرياضة والألعاب وغيرها.

لكن الرئيس الأميركي يهدد حاليا بفرض رسوم إضافية على كل الواردات الصينية تقريباً.

لكنه أعلن الخميس أنه سيقرر بعد قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نهاية يونيو في أوساكا باليابان، إن كان سينفذ تهديده هذا.

وقال "سأتخذ قراري خلال الأسبوعين المقبلين، على الأرجح بعد (اجتماع) مجموعة العشرين مباشرة".

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