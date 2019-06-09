الصفحة الاقتصادية

العراق يسدد لإيران نصف الديون المترتبة عليه جراء استيراد الكهرباء


أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية، الأحد، ان العراق سدد 50% من إجمالي الديون المترتبة عليه من استيراد الكهرباء من ايران، مبينة أنها تتسلم مستحقات تصدير الكهرباء من العراق بالدينار واليورو.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مساعد وزير الطاقة همايون حائري أن "ايران تتسلم حاليا مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار واليورو"، مبيناً أن "بغداد سددت مايصل لـ 50 بالمئة من اجمالي الديون المترتبة عليها بهذا الخصوص"

وأوضح حائري، أن "حجم صادرات الكهرباء لدول الجوار تبلغ 1200 ميغاواط في مقابل استيراد 350 ميغاواط"، لافتاً إلى أن "دول الجوار تقر بجودة الكهرباء الإيرانية على خلفية قوة شبكة الصناعة الكهربائية".

ويستورد العراق حالياً الطاقة الكهربائية من إيران عبر أربعة خطوط هي: خط كرمنشاه - ديالى وخط سربيل زهاب - خانقين وخط عبدان - البصرة، وخط كرخة – عمارة، وتُغذى هذه المحافظات عبر خطوط كهرباء الضغط العالي.

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