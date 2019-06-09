المركزي يطالب المصارف بالاستغناء عن "عربات الربل والحمالين" في نقل الاموال

طالب البنك المركزي العراقي، الاحد، المصارف كافة بنقل المبالغ النقدية اليه عبر وسائل نقل حديثة.

وقال البنك في بيان إنه "على كافة المصارف التي تقوم بنقل المبالغ النقدية منه وإليه ان تستخدم وسائل نقل حديثة".

وأضاف البنك ان "هذه العملية تؤدي إلى استغناء المصارف عن أساليب النقل القديمة (عربات الربل، الحمالين) التي كانت تشكّل تكاليف إضافية تتحملها مصارفكم".

واكد البنك انه "يقوم بتسلُّم وتسليم الأوراق النقدية (المبالغ) مجاناً من دون تقاضي أيّ نوع من الأجور، تحت أيّ مسمى، سواء كانت نقلاً أم حمالية".