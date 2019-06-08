بغداد والدوحة تتفقان على اقامة ملتقى اقتصادي لرجال الاعمال القطريين في العراق

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن اتفاق بين بغداد والدوحة على اقامة ملتقى اقتصادي لرجال الاعمال القطريين في العراق.

وذكر بيان للوزارة انه 'انطلقت اليوم في الدوحة اجتماعات اللجنة العراقية -القطرية المشتركة، وبمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات في كلا البلدين في اطار اتفاق مشترك لتطوير العلاقات وتفعيلها في كافة المجالات'.

وقال وزير التجارة، محمد هاشم العاني الذي يرأس وفد العراق ان 'اجتماعات اللجنة مجددا يعطي الانطباع برغبة البلدين في تطوير علاقاتهما في كافة المجالات، وان حكومة العراق حريصة جدا على بدء صفحة جديدة من التعاون الثنائي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري'.

واشار الى امكانية 'اقامة ملتقى اقتصادي كبير لرجال الاعمال القطرين في بغداد، لعقد شراكات حقيقية والانطلاق بهذه العلاقات الى مستويات متقدمة من خلال التعاون بين رجال الاعمال في كلا البلدين، فضلا عن التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والشباب والرياضة والثقافة وصولا الى التكامل الاقتصادي بين البلدين'.

من جهته عبر وزير التجارة والصناعة القطري علي بن احمد الكواري، رئيس الجانب القطري ان 'اللقاء العراقي القطري في الدوحة يفتح صفحة جدية من التعاون الثنائي خاصة وان العراق بات يمتلك قوة اقتصادية سيكون لها تأثير واضح على مستوى المنطقة والعالم، وبالتالي فاننا امام مهمة كبيرة في ايجاد منافذ جديدة لتطوير العلاقات بين بلدينا بما يعزز علاقة الاخوة التي تربط شعبينا'.

واكد انه 'لمسنا من الاشقاء في العراق الحرص على التعاون وبدء صفحة جديدة تأخذ في نظر الاعتبار تفعيل العلاقات في كافة المجالات الثقافية والفنية والعلمية والسياسية والاقتصادية