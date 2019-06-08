الصفحة الاقتصادية

موقع كردي: 65 مصفاة في اربيل غير قانونية وتعمل في تهريب النفط


كشف موقع (أي كورد) الناطق باللغة الانكليزية في تقرير له أن هناك 65 مصفاة من اصل 124 غير قانونية في محافظة اربيل ومازالت تعمل في تهريب النفط العراقي ولاتمتلك الشروط البيئية والصحية .

وذكر التقرير أن ” وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان شكلت فريق عمل لاغلاق مصافي النفط غير القانونية والعاملة في اقليم كردستان فيما اشارت الوزارة في امرها الى أنها ستشكل ثلاث قوات مشتركة خاصة في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك لإغلاق المصافي غير القانونية”.

واضاف أنه ” في السليمانية ، ستضم فرقة العمل المشتركة 20 عضوًا من المديرية العامة للدفاع والطوارئ ، و 10 أعضاء من مديرية السليمانية الأسايش ، و 10 أعضاء من مديرية شرطة حماية النفط والغاز ، وخمسة أعضاء في مديرية شرطة السليمانية ، وخمسة أعضاء في المديرية البيئة وشرطة الغابات”.

وتابع أنه ” فرق العمل في كلا من أربيل ودهوك ستضم 20 عضوًا في قيادة البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ، إلى جانب مستويات مماثلة من الدعم من القوات الأخرى”.

واشار التقرير الى أنه ” يُعتقد أن أكثر من 200 مصفاة غير قانونية تعمل في إقليم كردستان ، على الرغم من الجهود المتكررة منذ عام 2008 لإغلاقها، وهي تسهم في التلوث ويمكن أن تتسبب التسريبات في إلحاق الضرر بالأراضي الزراعية وموارد المياه. وغالبا ما يتم تهريب منتجاتها من قبل المهربين”.

تعتبر كردستان الجزء الأكثر فسادًا في العراق. وفقًا للمشرعين الأكراد والمستندات المسربة ، هناك مليارات الدولارات المفقودة من عائدات نفط كردستان العراق، حيث اتهم المنتقدين مسعود البرزاني ، الذي شغل منصب رئيس إقليم كردستان من عام 2005 إلى عام 2017 ، وما زال يتصرف كزعيم لحزب الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بجمع ثروات ضخمة من تجارة النفط لعائلته بدلاً من خدمة السكان.

اما نائب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرات رسول وأبنائه ، يتهمهم المراقبون والسياسيون بجمع ثروات ضخمة من تجارة النفط في مناطق كركوك.

ووفقًا للمحللين المحليين والدوليين ، فإن الافتقار إلى آليات السيطرة في كردستان العراق يجعلها جنة للأنشطة المالية غير القانونية التي يقوم بها الزعماء الأكراد الحاكمين. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بغداد والدوحة تتفقان على اقامة ملتقى اقتصادي لرجال الاعمال القطريين في العراق
موقع كردي: 65 مصفاة في اربيل غير قانونية وتعمل في تهريب النفط
وزير النفط الإيراني: طهران لا تعتزم الانسحاب من أوبك
أسعار النفط ترتفع من جديد مع تلويح أوبك بتمديد التخفيض
طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي
وزير النفط : الطلب على البتروكيميائيات سيتضاعف بحلول 2050
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم
نائب: سنعمل على توحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا
روسيا تسعى للانضمام لآلية الدفع INSTEX للتجارة مع إيران
بعد عامين على الحصار... قطر تفاجئ الجميع بإحصائيات اقتصادية جديدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك