الصفحة الاقتصادية

وزير النفط الإيراني: طهران لا تعتزم الانسحاب من أوبك


أكد وزير النفط الإيراني، بيغين زنغنة، أن طهران لا تعتزم الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

ونقلت وكالة "شانا" الإيرانية عن زنغنة قوله، صباح اليوم السبت "إيران لا تعتزم الانسحاب من أوبك". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف وزير النفط الإيراني: الولايات المتحدة وصلت في السنوات الأخيرة من خلال العقوبات إلى حد الشيطنة، وإلى مكانة تريد من خلالها إغلاق جميع الأبواب أمامنا.

وتابع زنغنه: ابتكرنا أفكارا للتغلب على هذه العقوبات، ووضعنا طرقا جديدة، وعلى أي حال هذه حرب، وسوف نقف فيها ولن نتراجع.

وأضاف زنغنه: نأسف لأن بعض أعضاء أوبك حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين، هما إيران وفنزويلا.

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