الصفحة الاقتصادية

طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي


اتهم عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية واشنطن، بممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد بلاده، واعتبر أن عقوباتها ضد شركات البتروكيماويات أظهرت أن تصريحاتها باستعدادها للتفاوض فارغة.

وقال موسوي إن هذه العقوبات تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وأشار إلى أن واشنطن بذلك تنتهج الإرهاب الاقتصادي وتواصل سياستها العدائية ضد إيران.

وفرضت الولايات المتحدة يوم أمس عقوبات إضافية على 39 شركة إيرانية في قطاع البتروكيماويات تتهمها بدعم الحرس الثوري الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح لإجراء محادثات مع إيران، إذا أبدت رغبتها في ذلك.

لكن قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي رد على ذلك بالقول إن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن عقوباتها عن طهران وعادت للالتزام بالاتفاق النووي وتخلت عن سياسة قمع إيران.

وأعلن ترامب في مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الدولية مع إيران، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وتوترت العلاقات بين البلدين مرة أخرى في شهر مارس الماضي، وحذر كلا الجانبين من احتمال الدخول في مواجهة عسكرية، لكن واشنطن وطهران أعلنتا أنهما لا تريدان الحرب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طهران تتهم واشنطن بممارسة الإرهاب الاقتصادي
وزير النفط : الطلب على البتروكيميائيات سيتضاعف بحلول 2050
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم
نائب: سنعمل على توحيد سلم رواتب موظفي الدولة جميعا
روسيا تسعى للانضمام لآلية الدفع INSTEX للتجارة مع إيران
بعد عامين على الحصار... قطر تفاجئ الجميع بإحصائيات اقتصادية جديدة
العراق يحافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر حزيران
العراق سيرفع إنتاجه النفطي بفضل صفقة مع "هيونداي"
رئيس الوزراء يوافق على صرف 500 مليار دينار للفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة
هيئة التقاعد ترد على "لغط" حول رواتب المدنيين وتوضح آلية التوزيع
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك