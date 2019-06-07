الصفحة الاقتصادية

وزير النفط : الطلب على البتروكيميائيات سيتضاعف بحلول 2050


توقع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان مستقبلا مشرقا للنفط، وقال في حديث خاص لـRT، إن الطلب على البتروكيميائيات سيتضاعف بحلول عام 2050 ما يعزز أهمية النفط.

وردا على سؤال حول مصير اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+"، قال الغضبان إن "هناك رغبة كبيرة لدى منتجي "أوبك" ومنتجين من خارجها باستمرار تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العالم الجاري".

وأكد في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن المشاركين في الاتفاق يسعون لتحقيق استقرار سوق النفط، وتوفير ما يكفي من الإمدادات بأسعار منصفة للمنتج والمستهلك.

وانطلقت الخميس فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، حيث يبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.

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