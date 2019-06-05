الصفحة الاقتصادية

العراق يحافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر حزيران


أعلن المجلس العالمي للذهب، الأربعاء، أن العراق حافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر حزيران، مبيناً أن روسيا كانت أكثر الدول شراء للذهب حلال عام 2019.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه إن "العراق حافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب لشهر حزيران بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طن وهي تمثل 6,1% من باقي العملات الأخرى".

وأضاف المجلس، أن "العراق حافظ أيضاً على المرتبة 38 من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب"، مبيناً أن "آخر شراء للذهب للعراق كان في شهر ايلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن".

وتابع، أن "روسيا كانت أكثر الدول شراء للذهب خلال العام الحالي وبواقع 70,4 طن، تليها الصين وبواقع 47.9 تليها تركيا بواقع 42.7 طن"، موضحاً أن "الولايات المتحدة الامريكية ما زالت تتربع على العرش باحتلالها المرتبة الاولى عالميا من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت 8.133.5 طنا، تليها المانيا بـ 3.367 طن".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يحافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر حزيران
العراق سيرفع إنتاجه النفطي بفضل صفقة مع "هيونداي"
رئيس الوزراء يوافق على صرف 500 مليار دينار للفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة
هيئة التقاعد ترد على "لغط" حول رواتب المدنيين وتوضح آلية التوزيع
البنك المركزي الايراني : تأمين 8.3 مليار دولار عملة أجنبية لتغطية الواردات
الصين تحذر كندا من تداعيات وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة في قضية "هواوي"
النفط تعلن رفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي
مستشار عبد المهدي يحدد حجم الوفرة المالية خلال الشهور الأخيرة ونائب يكشف نوعين منها
أسعار النفط تنخفض لاكثر من 2% بفعل مخاوف الحرب التجارية
البورصات الأوروبية تتراجع بعد تلويح بكين باستخدام المعادن النادرة في حربها مع واشنطن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.17
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك