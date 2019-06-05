العراق يحافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر حزيران

أعلن المجلس العالمي للذهب، الأربعاء، أن العراق حافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر حزيران، مبيناً أن روسيا كانت أكثر الدول شراء للذهب حلال عام 2019.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه إن "العراق حافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب لشهر حزيران بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طن وهي تمثل 6,1% من باقي العملات الأخرى".

وأضاف المجلس، أن "العراق حافظ أيضاً على المرتبة 38 من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب"، مبيناً أن "آخر شراء للذهب للعراق كان في شهر ايلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن".

وتابع، أن "روسيا كانت أكثر الدول شراء للذهب خلال العام الحالي وبواقع 70,4 طن، تليها الصين وبواقع 47.9 تليها تركيا بواقع 42.7 طن"، موضحاً أن "الولايات المتحدة الامريكية ما زالت تتربع على العرش باحتلالها المرتبة الاولى عالميا من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت 8.133.5 طنا، تليها المانيا بـ 3.367 طن".