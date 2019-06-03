الصفحة الاقتصادية

رئيس الوزراء يوافق على صرف 500 مليار دينار للفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة


اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني موافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على صرف مبلغ 500 مليار دينار عراقي تمثل الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة.

وقال العاني في بيان، أن "هذا المبلغ يمثل الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين هذا الموسم التي اوعز بها رئيس مجلس الوزراء، والتي اسهمت في دفع استحقاقاتهم خلال 72 ساعة ومن خلال اليات سريعة تضمن حقوقهم".

واضاف، ان "هذه خطوة مهمة لدعم الفلاح العراقي الذي يسهم في تأمين الحبوب والحفاظ على الامن الغذائي"، مشيرا الى ان "فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب واصلت عمليات دفع المستحقات دون تأخير ولم يؤشر لدينا اي حالة تباطؤ في دفع المستحقات للفلاحين المسوقين لمحصولهم الى مراكز التسليم الامر الذي يؤكد انسيابية عمليات تسليم المستحقات".

وكان وزير التجارة محمد هاشم العاني قد اعلن في وقت سابق، تسويق اكثر من مليونين و200 الف طن من الحنطة خلال الموسم التسويقي الحالي.

يشار الى ان الوزير العاني اصدر توجيهات بصرف مستحقات الفلاحين بعد 72 ساعة من تسويق محاصيلهم.

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