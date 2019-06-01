البنك المركزي الايراني : تأمين 8.3 مليار دولار عملة أجنبية لتغطية الواردات

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، عن تأمين 8.3 مليار دولار من العملة الاجنبية لتغطية الواردات في غضون 70 يوما خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 31 مايو/أيار 2019.

وأوضح عبدالناصر همتي في تصريح على هامش مشاركته بمسيرات يوم القدس العالمي يوم السبت، أن المصدرين الايرانيين اجتذبوا 3 مليارات دولار عملة خلال نحو شهرين.

واشار الى أن تأمين هذا المبلغ من العملة الاجنبية خلال شهر"فروردين" الايراني (يبدأ 21 مارس/آذار)، موضوع ذو مغزى نظرا لايام العطل الكثيرة التي تصادف في هذا الشهر، وممارسة اميركا ذروة ضغوطاته خلاله، مبيّنا أن تم طرح العملة لتغطية واردات السلع الاساسية والادوية والمعدات الطبية والمواد الاولية المستخدمة في المصانع.