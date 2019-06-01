الصفحة الاقتصادية

النفط تعلن رفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي


اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة، مبيناً أن حالة الطوارى لم تؤثر على إنتاج الحقل الحالي الذي يبلغ 240 ألف برميل باليوم.

وقال الغضبان في رسالة وجهها إلى العاملين في شركة نفط البصرة لمناسبة إعلان انتهاء حالة الطوارئ في حقل مجنون النفطي، بحسب بيان لوزارة النفط "لقد حبانا الله سبحانه وتعالى هذا العام بكميات كبيرة من الأمطار، فضلاً عن تدفق سيول غزيرة من دول الجوار مما شكل خطراً محدقاً بسلامة حقل مجنون النفطي وحقول غرب القرنة جنوب البلاد".

وأضاف، أن "هذه الظاهرة تعد من الحالات الفريدة من نوعها لم تحدث منذ عام 1988، لكنها بفضل جهود العاملين الأبطال في شركة نفط البصرة والجهات الساندة لها في عملها بالشركات النفطية من الملاكات الفنية والهندسية المتخصصة في وزارة الموارد المائية، والجهد الهندسي للحشد الشعبي الأبطال، فضلاً عن التعاون الكبير من قبل المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة والدوائر المحلية الأخرى".

وأشار إلى أن "حالة الطوارى لم تؤثر على إنتاج حقل مجنون الحالي الذي يبلغ 240 ألف برميل باليوم، تم تخفيضه تلبية لمتطلبات اتفاق خفض الانتاج"، مؤكداً أن وزارة النفط "أعدت خطة طموحة تشمل حفر العديد من الآبار النفطية من قبل شركة الحفر العراقية، كذلك إجراءعمليات المسح الجيولوجي بهدف إدامة وزيادة الانتاج من حقل مجنون".

جدير بالذكر أن مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار أعلن، أمس الجمعة (31 ايار 2019)، الاتفاق مع شركة "أكسون موبيل" على عودة عامليها إلى حقل غرب القرنة داخل المحافظة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط تعلن رفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي
مستشار عبد المهدي يحدد حجم الوفرة المالية خلال الشهور الأخيرة ونائب يكشف نوعين منها
أسعار النفط تنخفض لاكثر من 2% بفعل مخاوف الحرب التجارية
البورصات الأوروبية تتراجع بعد تلويح بكين باستخدام المعادن النادرة في حربها مع واشنطن
سيمنس تعلن العمل فعليا في تنفيذ عقود المرحلة الأولى من تطوير الكهرباء بالعراق
الصين تعثر على سلاح جديد في حربها التجارية مع أمريكا
أمين عام مجلس الوزراء يشدد على تسريع انجاز المشاريع الموقعة ضمن القرض الألماني
نائب: العراق وصل لمرحلة الاكتفاء بالحنطة والمحافظة على هذا الانجاز واجب الحكومة
التجارة: بيان النزاهة بشأن التلاعب بصنف الحنطة في ديالى يعود لعام 2017
مجلس الوزراء يمنع استيراد ملح الطعام والشعرية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.23
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك