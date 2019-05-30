الصفحة الاقتصادية

مستشار عبد المهدي يحدد حجم الوفرة المالية خلال الشهور الأخيرة ونائب يكشف نوعين منها


كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، حجم الوفرة المالية التي حققها ارتفاع أسعار النفط بالأشهر الأخيرة، فيما كشفت اللجنة المالية عن "نوعين من هذه الوفرة".

وقال صالح في تصريح صحفي، إن "ارتفاع مبيعات النفط وزيادة الإنتاج في الخمسة أشهر الماضية حقق وفرة مالية وصلت إلى أكثر من (3) مليارات دولار"، مضيفاً أن "هذه الوفرة المتحققة ستساعد على سد العجز الافتراضي في موازنة العام 2019".

وأضاف صالح، أن "من الصعب توقع حجم الوفرة المالية التي ستتحقق في نهاية العام الجاري مع تزايد وتنامي أسعار النفط خلال الفترة الحالية كون ذلك يرتبط بالوضع السياسي والاقتصادي الذي يحدد أسعار النفط في الأسواق العالمية."

بدوره، أوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن "العراق حقق خلال الأشهر الخمسة الماضية نوعين من الوفرة الأول في إنتاج النفط، والثاني في مبيعات النفط في الأسواق العالمية ".

ويضيف كوجر في تصريح صحفي، أن "الفترة الماضية شهدت زيادة في إنتاج النفط نتيجة لتطوير العديد من حقول النفط في محافظات الوسط والجنوب"، مقترحاً "تحويل هذه الوفرة إلى موازنة تكميلية أو تخصيصها للمشاريع التي وضعت في الموازنة الاتحادية لعام 2019 والمشروطة تحقيقها بالوفرة المالية".

وأضاف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب: "في أحد اللقاءات مع رئيس مجلس الوزراء أكد أن حكومته غير مستعدة لوضع موازنة تكميلية مع وجود هذه الوفرة المالية بسبب المشاكل والالتزامات الموجودة في قانون الموازنة الاتحادية".

وتابع النائب أن "هناك وزارات لم تتسلم موازناتها الاستثمارية من وزارة المالية إلا قبل خمسة عشر يوماً، وبالتالي لا يوجد مبرر لإقرار موازنة تكميلية"، مؤكداً أن "الموازنة الحالية ليس لديها تخصيص مالي فعلي، لذلك من الممكن الاستفادة من الوفرة المالية لمعالجة هذه المشكلة."

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