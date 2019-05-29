الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تنخفض لاكثر من 2% بفعل مخاوف الحرب التجارية


انخفضت أسعار النفط، الاربعاء، لاكثر من 2% بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي لكن النقص النسبي للمعروض النفطي في ظل تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك والتوترات السياسية في الشرق الأوسط منحا بعض الدعم للأسعار.

وفي الساعة 12 مساءا بتوقيت بغداد سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 67.19 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 1.53 دولار او ما يعادل 2.20%.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.86 دولار للبرميل بانخفاض 1.28 دولارأو 1.20 بالمئة.

وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، فإن الطلب على النفط العالمي ما زال قويا ومن المرجح أن يسجل أكثر من 100 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي للمرة الأولى وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفاء المنظمة بما في ذلك روسيا في أواخر حزيران أو مطلع يوليو تموز لمناقشة سياسة الإنتاج مستقبلا.

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