الصفحة الاقتصادية

البورصات الأوروبية تتراجع بعد تلويح بكين باستخدام المعادن النادرة في حربها مع واشنطن


تراجعت البورصات الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد تحذيرات أطلقها المركزي الأوروبي من تداعيات الحرب التجارية، إلى جانب تلويح بكين بورقة صادرات المعادن النادرة في نزاعها مع واشنطن.

وحذر المركزي من أن التوترات التجارية تشكل أكبر خطر على النمو العالمي، الأمر الذي قد يزعزع استقرار النظام المالي في منطقة اليورو.

إضافة إلى ذلك اجتاحت الأسواق موجة قلق بعدما حذرت صحف صينية من أن بكين مستعدة لفرض قيود على صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين المتوجسين صوب الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد التداولات هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.9% مع انخفاض المؤشر "داكس" الألماني، الشديد التأثر بأنباء التجارة، بنسبة 1%، فيما هبط المؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 1.2%.

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