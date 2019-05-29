الصفحة الاقتصادية

الصين تعثر على سلاح جديد في حربها التجارية مع أمريكا


تستعد الصين لاستخدام المعادن الأرضية النادرة للضغط على الولايات المتحدة في حربهما التجارية.

فوفقا لوكالة " شينخوا"، تعد الصين المورد الرئيس للمعادن الأرضية النادرة في العالم، حيث توفر نحو 80 في المائة من الإنتاج العالمي.

وأضافت الوكالة "هذه العناصر الأرضية النادرة، والتي نادراً ما نسمع عنها، هي مواد لإنشاء الإضاءة الخلفية للهواتف الذكية، وتضمن الاستخدام الآمن للمفاعلات النووية".

وتابعت "التزمت الصين دائمًا بمبادئ الانفتاح والتنسيق والمشاركة في تطوير الصناعات المتعلقة بالمعادن النادرة. ومع ذلك، في حال أراد شخص ما استخدام المعادن النادرة التي تقدمها الصين ضدها، فإن الشعب الصيني لن يوافق على ذلك".

وأشارت المقالة إلى أنه من خلال اتخاذ "خطوات أحادية الجانب" للحد من التطور التكنولوجي في الدول الأخرى، لم تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار حقيقة أن سلسلة التوريد الدولية للمعادن الأرضية النادرة متشابكة للغاية، مما يؤدي إلى "عدم ازدهار أي اقتصاد منفردا".

وفي الوقت نفسه، أشار الجانب الصيني إلى أنه يؤيد تجنب الاشتباكات التجارية التي قد تضر بمصالح مجموعة واسعة من الناس. مضيفا " لكن إذا لزم الأمر، فإن الصين لديها الكثير من الأوراق للعبها".

الجدير بالذكر أن الصين ردت بالمثل على إجراءات الولايات المتحدة فرض رسوم على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وأعلنت فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، وذلك بعد إيعاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بزيادة قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وتحذيره الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأميركية.

وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين واشنطن وبكين انتهت من دون التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم والذي يثير مخاوف من تداعياته السلبية على الأسواق العالمية.

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