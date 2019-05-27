أمين عام مجلس الوزراء يشدد على تسريع انجاز المشاريع الموقعة ضمن القرض الألماني

شدد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاثنين، على ضرورة تسريع عمليات إنجاز المشاريع الموقعة ضمن القرض الألماني.

وذكرت الأمانة ل‍مجلس الوزراء في بيان أن "الأمين العام ل‍مجلس الوزراء حميد الغزي ترأس الاجتماع اللجنة اللجنة التوجيهية لإدارة القرض الألماني".

وأضاف البيان، أن "الغزي شدد على ضرورة تسريع عمليات انجاز المشاريع الموقعة ضمن القرض الالماني، الى جانب توقيع اتفاقيات مشاريع المرحلة القادمة المدرجة ضمن موازنة العام 2019،

وأضاف أن يأتي لتحقيق الفائدة القصوى من التسهيلات الائتمانية، واستثمارها في تسريع مشاريع التعافي وإعادة الاعمار، بحسب الأولويات التي حددتها الجهات القطاعية العراقية بالتشاور مع الجانب الالماني".

وأشار البيان، إلى أن "الأمين العام بحث مع فريق بنك التنمية الألماني الخاص بالقرض، الإمكانات المتاحة لتجاوز التحديات المتعلقة بالبرامج والمشاريع التي يغطيها القرض الألماني في مرحلته القادمة".

وتابع، أن "الاجتماع شهد استعراض مجمل التقدم المحرز خلال المرحلة السابقة، فضلاً عن مراجعة شاملة للتحديات التي تعوق تنفيذ المشاريع، مثمنين قرارات الحكومة العراقية في تقديم التسهيلات المتعلقة بمشاريع القرض أبرزها اعفائها من رسوم المنتج المحلي".

وبين أن، "اللجنة صوتت على مجموعة من التوصيات أهمها مقترح الحكومة العراقية بزيادة نسبة التخصيصات المالية لدعم القطاع الصحي في نينوى حصراً بمبلغ (40) مليون يورو، بعد استحصال موافقة الجانب الألماني على الزيادة، وتخصيص (5) مليون يورو لدعم مشاريع الكهرباء، بالإضافة الى المضي في تنفيذ مشاريع (الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق والجسور)، كما صادقت اللجنة على التقرير الفصلي الذي قدمه صندوق إعادة اعمار المناطق المحررة، بشأن الإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية".