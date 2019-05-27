نائب: العراق وصل لمرحلة الاكتفاء بالحنطة والمحافظة على هذا الانجاز واجب الحكومة

دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، الاثنين، الحكومة والوزارات المعنية لوضع خطط للموسم المقبل للمحافظة على مستوى النجاح الذي تحقق في زراعة محصول الحنطة، مؤكدا على ان العراق وصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالحنطة.

وقال البديري في حديث صحفي إن "كميات المحصول المسوق من الحنطة مع وفرة الامطار بهذا الموسم فاقت كل التوقعات حيث امتلأت جميع مخازن وزارة التجارة وبدأ تحويل الفائض من المحصول الى مخازن اقليم كردستان"،

مبينا ان "عمليات الخلط التي كانت تحصل بالاعوام السابقة في المطاحن كانت 90% حنطة مستوردة و10% محلية اما اليوم فان الحنطة المحلية كانت بنسبة 100% مايعني الوصول الى الاكتفاء الذاتي وبنوعيات وجودة تضاهي الاجنبي وتتعداه بمراحل عديدة وهي المرة الاولى التي تحصل ب‍العراق".

واضاف البديري، ان "هذا النجاح اسكت جميع المشككين بقدرة المنتج المحلي وكفاءة وخبرة الفلاح العراقي، مايجعلنا امام حاجة لدعم المنتج المحلي بشكل اكبر من خلال وضع خطط استراتيجية للاعوام المقبلة لضمان استمرار هذا الارتفاع بالمنتج المحلي ودعم الفلاح بشكل اكبر خاصة ان حجم الاحتياطي من المياه لهذا العام هو اضعاف ماكان عليه بالاعوام السابقة مايعطي الحكومة مساحة كافية لاستمرار التوسعة بالخطط الزراعية وصولا الى تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي الى مرحلة التصدير".