التجارة: بيان النزاهة بشأن التلاعب بصنف الحنطة في ديالى يعود لعام 2017

أكدت وزارة التجارة، الاثنين، ان بيان هيئة النزاهة بشأن التلاعب بصنف الحنطة المتسلمة في ديالى يعود الى الموسم التسويقي في عام 2017.

وقالت التجارة في بيان ان"هيئة النزاهة اصدرت في وقت سابق من اليوم بيانا، تحدثت فيه عن ضبط تلاعـب بصنـف الحنـطـة المـتسلمـة في ديالى، وتم نشره في وسائل الاعلام، لكن بعد التحقق من الموضوع تبين ان عملية الضبط تمت في الموسم التسويقي لعام 2017 وان ما جاء في البيان من معلومات سبق وان تم التحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

واشارت الوزارة الى، ان "الموسم التسويقي الحالي لم تسجل فيه أي مخالفات سواء في الفحوصات المختبرية التي تجري لتحديد صنف الحنطة المستلمة من الفلاحين، بسبب الاجراءات الادارية والفنية المتخذة وحالة الرقابة المشددة على عمليات الفحص والتسويق وتواجد مشرفين من المدراء العامين في هذه الوزارة يتابعون اليات الفحص والتدقيق".

وشددت الوزارة، على ان"ابوابها مفتوحة امام الجهات الرقابية وهي على اتم الاستعداد للتعاون والتنسيق لرصد المخالفات ومتابعتها والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها".