الصفحة الاقتصادية

مجلس الوزراء يمنع استيراد ملح الطعام والشعرية


أعلن وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، الاثنين، عن موافقة لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء على منع استيراد منتجي الشعرية وملح الطعام.

وذكر الناطق الإعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري في بيان أن "لجنة الشؤون الإقتصادية عقدت هذا اليوم الاثنين الموافق 27/5/2019 جلستها الاعتيادية الرابعة عشر برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور فؤاد حسين وحضور وزير الصناعة وعدد من السادة الوزراء ووكلاء الوزارات وممثلي الجهات الحكومية المعنية لمناقشة الفقرات والموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجلسة والمتعلقة بعمل عدد من الوزارات وعدد من النقاط التي تهم قطاع الصناعة واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها".

وبين ان "لجنة الشؤون الإقتصادية وافقت على منع استيراد منتجات (ملح الطعام ، الشعرية بكافة أنواعها  ، المعكرونة ) على ان ينفذ هذا القرار خلال مدة 60 يوم من تاريخ إصدار قرار المنع من مجلس الوزراء"،

مشيرا إلى أن "الاجتماع ناقش ايضا موضوع توصيات لجنة دراسة سوق السمنت ووضع معادلة سعرية لمادة الكلنكر المهمة في صناعة السمنت وغيرها من المواضيع الأخرى".

وأكد الشمري "حرص وزارة الصناعة الجاد ممثلة بوزيرها الجبوري على استحصال القرارات الحكومية الشجاعة لدعم العملية الصناعية وانعاش اقتصاد البلد"،

مشيرا الى ان "هذا القرار يضاف الى سلسلة القرارات الحكومية السابقة لحماية المنتجات المحلية والتي تعد خطوة بالاتجاه الصحيح لبناء صناعة عراقية قادرة على المنافسة والإسهام في التنمية الاقتصادية".

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