الصفحة الاقتصادية

النزاهة تضبط تلاعباً بصنف الحنطة المتسلمة في ديالى


أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، أن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، ضبط عملية تلاعب في صنف الحنطة المتسلمة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة في المحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ضبطت مسؤول مختبر وفاحص مختبر في الشركة العامة لتجارة الحبوب - فرع ديالى، استنادا إلى أحكام المادة (331) عقوبات؛ وذلك لإقدامهم على تغيير صنف الحنطة المتسلمة من قبل الشركة من درجة ثانية إلى أولى خلافا للضوابط والتعليمات؛ مما سبب هدرا بالمال العام".

وأضافت، أن "تحريات المكتب قادت إلى ضبط الأوليات التي تم التلاعب فيها من قبل المتهمين، والتحرز على أكثر من (32,600) طن من الحنطة التي تم التلاعب في صنفها"،

مشيرةً إلى إحالة "المتهمين المضبوطين صحبة المبرزات الجرمية إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق، استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب: العراق وصل لمرحلة الاكتفاء بالحنطة والمحافظة على هذا الانجاز واجب الحكومة
التجارة: بيان النزاهة بشأن التلاعب بصنف الحنطة في ديالى يعود لعام 2017
مجلس الوزراء يمنع استيراد ملح الطعام والشعرية
النزاهة تضبط تلاعباً بصنف الحنطة المتسلمة في ديالى
بغداد وطهران تتفقان على أربعة بنود بشأن منفذ مندلي
المنافذ تحبط تهريب اكثر من 80 عجلة دون الموديل في ميناء ام قصر
النفط السورية: أبرمنا عقود توريد إلى حين عودة النفط السوري من الشمال
كتلة بدر تكشف عن مساعٍ برلمانية لفتح ملف "مزاد العملة"
مدير نفط البصرة: تم وضع بدائل للتصدير بحال نشوب الحرب بين أميركا وإيران
الغضبان يحذر من اغلاق مضيق هرمز نتيجة الأزمة بين واشنطن وطهران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك