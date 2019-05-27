النزاهة تضبط تلاعباً بصنف الحنطة المتسلمة في ديالى

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، أن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، ضبط عملية تلاعب في صنف الحنطة المتسلمة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة في المحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ضبطت مسؤول مختبر وفاحص مختبر في الشركة العامة لتجارة الحبوب - فرع ديالى، استنادا إلى أحكام المادة (331) عقوبات؛ وذلك لإقدامهم على تغيير صنف الحنطة المتسلمة من قبل الشركة من درجة ثانية إلى أولى خلافا للضوابط والتعليمات؛ مما سبب هدرا بالمال العام".

وأضافت، أن "تحريات المكتب قادت إلى ضبط الأوليات التي تم التلاعب فيها من قبل المتهمين، والتحرز على أكثر من (32,600) طن من الحنطة التي تم التلاعب في صنفها"،

مشيرةً إلى إحالة "المتهمين المضبوطين صحبة المبرزات الجرمية إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق، استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية".