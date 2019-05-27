بغداد وطهران تتفقان على أربعة بنود بشأن منفذ مندلي

أعلن رئيس هيأة المنافذ للحدودية العقابي، الاثنين، الاتفاق مع الجانب الإيراني على أربعة بنود بشان منفذ مندلي، فيما أكد الاتفاق على عدم السماح لعمال كلا البلدين من العبور الى الجانب الآخر.

وقال العقابي في حديث صحفي إنه "من أجل تنظيم العمل في منفذ مندلي والحد من الخروقات والمخالفات التي طالما شهدها هذا المنفذ الحدودي وبعد اطلاعنا على المعبر المقابل والذي تبين لنا انه يفتقر الى الاجراءات المعتمده في بقية المنافذ ومن اجل الحفاظ على أمن البلد قررنا منع عبور العمال الايرانين وعدم السماح لهم في العمل داخل منفذ مندلي واقتصاره على العمال العراقيين، وعلى اثر ذلك تم ايقاف التجاره بين البلدين من خلال هذا المنفذ الحدودي".

وأضاف أنه "من أجل حل هذه المشكله اتفق الجانب العراقي والجانب الايراني على عقد اجتماع مشترك في منفذ مندلي الحدودي حيث تم الاتفاق على عدم السماح لعمال كلا البلدين من العبور الى الجانب الاخر والسماح بعبور السيارات العراقية الى معبر سومار (ثلاثة ايام في الاسبوع ) والسماح للسيارات الايرانية من العبور الى منفذ مندلي (ثلاثة ايام في الاسبوع )".

وأوضح العقابي، أن "الجانبين تعهدا بعدم السماح بتجارة المواد الممنوعه في كلا البلدين واتخاذ الاجراءات اللازمه للحد من ذلك، والالتزام بالحموله القصوى وحسب القوانين المعمول بها في كلا البلدين".

وأشار إلى أن "الجانب الايراني تعهد ببناء دكة للتبادل التجاري وعلى الحد الصفري على ان يتم انشائها خلال فترة اقصاها شهرين من تاريخ توقيع المحضر ".

ولفت العقابي، إلى أنه "تم تنظيم محضر مشترك وقعه عن الجانب العراقي كاظَم العقابي وعن الجانب الايراني شهريار الحيدري مدير عام الحدود".