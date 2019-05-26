الصفحة الاقتصادية

النفط السورية: أبرمنا عقود توريد إلى حين عودة النفط السوري من الشمال


ذكر مصدر في وزارة النفط السورية أن ناقلتي نفط وصلتا إلى سوريا تكفي احتياجات البلاد لمدة ما يقارب الشهر، وأشار المصدر إلى أن الوزارة أبرمت عدد من عقود توريد النفط إلى حين عودة النفط السوري من الشمال.

وبحسب صحيفة "تشرين" السورية، أكد المصدر أنه في حال عودة الخط الائتماني الإيراني سوف يكون هناك انفراج كبير في الأزمة، ، ولكن احتمالية عودته ربما لا تكون قريبة.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة النفط السورية عن وصول ناقلتي محروقات تكفي حوالي الشهر، ولفت إلى أن "الوضع الآن استثنائي وهناك العديد من المصاعب المادية والعقوبات الاقتصادية والارتباط الدائم بالغير من خارج سورية لتوفير المشتقات النفطية يعوق توفيرها بشكل كبير".

واعتبر المصدر أن الحل الأمثل يكمن في عودة النفط السوري من الشمال الذي سيسهم في إزالة حالة القلق من نقص المحروقات.

وأكد المصدر أنه إلى حين عودة النفط السوري من الشمال، هناك عقود توريد مشتقات نفطية تكفي عامين، وستبقى الحال على ما هي عليه بانتظار التوريدات التي غالباً ما تكون هنالك معاناة في تأخر وصولها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة أو مصادرتها على الطريق أو تعرضها لعدد من العوائق.

هذا وتعاني سوريا من حصار اقتصادي تفرضه الولايات المتحدة وخاصة في مجال الطاقة، مما تسبب في الآونة الأخيرة بأزمات في تأمين احتياجات البلاد من المحروقات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط السورية: أبرمنا عقود توريد إلى حين عودة النفط السوري من الشمال
كتلة بدر تكشف عن مساعٍ برلمانية لفتح ملف "مزاد العملة"
مدير نفط البصرة: تم وضع بدائل للتصدير بحال نشوب الحرب بين أميركا وإيران
الغضبان يحذر من اغلاق مضيق هرمز نتيجة الأزمة بين واشنطن وطهران
النفط تعلن مجموع الصادرات والايرادات النفطية لشهر نيسان
ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 86،2 مليار دولار
النائب ماجدة التميمي تعلن وضع اللمسات الأخيرة لقانون الإدارة المالية.. هذا ما يخص المتقاعدين
نائب يطالب كردستان بتسليم المركز خمسة مليارات دولار عن إيرادات النفط والمنافذ
تحالف البناء يكشف معلومات استخبارية “خطيرة” بشأن عمليات احتراق مزارع الحنطة
نائبة: إيراداتنا النفطية أول ما يتضرر بحال اندلعت الحرب بين إيران وأميركا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك