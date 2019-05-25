كتلة بدر تكشف عن مساعٍ برلمانية لفتح ملف "مزاد العملة"

كشفت كتلة بدر البرلمانية، اليوم السبت، عن وجود مساعٍ في مجلس النواب لفتح ملف "مزاد العملة" في البنك المركزي العراقي، مؤكدةً أن الملف تحوم حوله الكثير من الشبهات.

وقال المتحدث باسم الكتلة، وليد السهلاني، في حديث صحفي إن "هناك مساعٍ داخل مجلس النواب لفتح ملف مزاد العملة"، مبيناً أن "المزاد وكما يعلم الجميع يشوبه الكثير من الشبهات، وبحاجة إلى تدقيق وتحقيق".

وأضاف السهلاني، أن "أموال الشعب العراقي، يجب أن تخضع للمعاير القانونية والدستورية، وكذلك إلى الثقافة المالية الدولية، فلا يمكن أن يعلن المزاد من خلال جهات نافذة، وتستحوذ على المال".