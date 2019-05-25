الصفحة الاقتصادية

مدير نفط البصرة: تم وضع بدائل للتصدير بحال نشوب الحرب بين أميركا وإيران


أعلن مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار، السبت، عن قيام قيادة شرطة المحافظة بوضع بدائل لتصدير النفط فيما لو نشبت الحرب بين أميركا وإيران.

وقال عبد الجبار في حديث صحفي إن "مستوى الانتاج في حقل غرب القرنة الاول تم رفعه إلى معدلات 500 الف بعد ادخال الوحدات الانتاجية الجديدة من منشآت الحقل بعد دراسة متطلبات العمل بملاكات عراقية وطنية تزامناً مع انسحاب كادر شركة اكسول موبيل".

وأضاف أن "قيادة شرطة نفط البصرة وجدت بدائل فيما لو نشبت الحرب بين ايران وامريكا "، مبيناً أن "البدائل التي عملت الوزارة بالتعاون مع ادارة شركة نفط البصرة ستراتيجية تدوم لعدة أشهر كون النفط مصدر الاقتصاد العراقي شبه الوحيد". 

وأوضح عبدالجبار، أن "العراق يمتلك طاقة متاحة وطاقة تصديرية كبيرة، لكن التزامنا بمحددات اوبك ادى الى تخفيض الطاقتة التصديرية" .

وأكد أن "العراق احتل المرتبة السادسة والثاني على مستوى اوبك باكبر معدل لانتاج النفط الخام من بين الدول المنتجة للنفط بحسب تقرير الطاقة الأمريكية" .

وتابع مدير شركة نفط البصرة، أن "العراق يطمح للوصول الى المستوى الاول على مستوى العالم من حيث طاقته التصديرية"، موضحاً أن "خطة شركة نفط البصرة التي نعمل من خلالها للوصول الى طاقة انتاجية خمسة مليون برميل نفط يومياً من حقول البصرة خلال عام 2027 ليكون بذلك متراكم انتاج النفط الخام سبعة مليون كانتاج وطني" .

وشدد على أن "العراق يمتلك اهم مصدر لصناعة الطاقة للطاقة على خريطة العالم العالم وهو اكبر من ان يكون السادس عالمياً لكونه يمتلك مكامن النفط البكر في حقول البصرة ، ارتكاز نقاط مكامن البكر يقع في محافظة البصرة التي تمتلك قرابة 85 ‎%‎ من الطاقة المتاحة للانتاج والتصدير".

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