ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 86،2 مليار دولار

سجّل إجمالي الدين العام اللبناني ارتفاعا بنسبة 1.2% شهريا، وبنسبة 5.3% سنويا، ليصل في الربع الأول من 2019 إلى 86.2 مليار دولار.

وعزا بيان صدر عن وزارة المالية اللبنانية، الارتفاع إلى "الزيادات في ديون العملة المحلية، وديون العملة الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام".

وأضاف أنه "نمت حصة الديون الأجنبية من إجمالي الدين الإجمالي اللبناني من 37.4% في الربع الأول من 2018 إلى 39.2% في الربع الأول من 2019".

وأشار البيان، إلى أن "الدين المحلي أضاف 2.3% على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار بحلول مارس 2019، ويستحوذ على 60.83% من إجمالي الدين خلال نفس الفترة".