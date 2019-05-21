الصفحة الاقتصادية

الغضبان يعلن اتفاقا لمراقبة السوق النفطية حتى تموز المقبل


اعلن وزير النفط ثامر الغضبان، الثلاثاء، عن اتفاق لجنة جده الوزارية على مراقبة السوق النفطية حتى شهر تموز المقبل، مشيرا الى وجود تحديات عديدة تواجه اسواق النفط العالمية.

وقال الغضبان في بيان صدر عقب اختتام اعمال اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج الـ14 في جده إنه "تم الاستماع الى تقارير وبيانات وجداول اللجان الفنية المكلفة بمراقبة وتحليل الاسواق العالمية والظروف والمؤثرات والتحديات التي تواجهها، وتقارير عن التزام الدول الاعضاء باتفاق خفض الانتاج".

واضاف الغضبان ان "هناك تحديات عديدة تواجه اسواق النفط العالمية منها جيوسياسية بسبب الأوضاع والتوترات السياسية في المنطقة، اضافة الى عدم استقرار الانتاج النفطي في كل من فنزويلا وليبيا ونيجيريا، وايضا هناك تحديات فنية تتمثل بتنامي انتاج الولايات المتحدة الامريكية من النفط، فضلا عن زيادة في المخزون النفطي العالمي للدول المستهلكة مما يمثل أرباكاً وعدم استقرار للأسواق النفطية".

واشار الغضبان الى ان "الاجتماع خلص الى أهمية التزام الاعضاء بقرار خفض الانتاج النفطي من اجل امتصاص الفائض النفطي في الاسواق العالمية، وتكليف الفرق الفنية والتحليلية في اللجنة الوزارية لمراقبة السوق العالمية حتى موعد الاجتماع الوزاري القادم في فيينا مطلع تموز المقبل ، من أجل بلورة صيغة اتفاق جديد يهدف الى تحقيق الاستقرار في الاسواق العالمية ودعم اسعار النفط" .

وكان وزير النفط ثامر الغضبان قد ترأس في، 19 ايار 2019، وفد العراق الى المملكة السعودية للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج النفطي.

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