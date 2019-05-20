الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية تستضيف وزيري المالية والتجارة غدا الثلاثاء


أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن استضافة وزيري المالية والتجارة ومدير شركة سومو غدا داخل اللجنة، عازية الأمر الى مناقشة صرف موازنة الإقليم من دون تسليمها النفط لبغداد والتلكؤ في مفردات البطاقة التموينية.

وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في حديث صحفي إن “اللجنة قررت استضافة وزير المالية فؤاد حسين لمناقشة أسباب صرفه حصة الاقليم بموازنة 2019 رغم عدم تسليم الاقليم حصة النفط المقررة بالموازنة”.

وأوضحت ان “اللجنة ستستضيف مدير شركة سومو لاطلاع اللجنة والوزير عن واقع التصدير النفطي في الإقليم”، متوقعة “عدم حضور الوزير وحضور الكادر المتقدم في الوزارة بدلا عنه”.

وتابعت “من ضمن جدول أعمال اللجنة استضافة وزير التجارة لمناقشة التلكؤ الحاصل بتسليم مفردات البطاقة التموينية  وايجاد اليه بديلة للعمل”

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المالية النيابية تستضيف وزيري المالية والتجارة غدا الثلاثاء
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